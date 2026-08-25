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Sugar and jaggery prices won't drop just yet! It's not about ethanol... that's why prices are rising.
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अभी कम नहीं होंगे चीनी-गुड़ के दाम! इथेनॉल नहीं... इसलिए बढ़ रही कीमत
वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Shruti Updated Tue, 25 Aug 2026 05:15 PM IST
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त्योहारी सीजन आने वाला है और मिठाइयों का स्वाद अब महंगा पड़ने वाला है. चीनी के बाद अब गुड़ के भाव भी तेजी से बढ़ गए हैं. महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों में पिछले पंद्रह दिनों में गुड़ की कीमतें करीब 25 फीसदी चढ़ गई हैं. व्यापारियों और निर्माताओं के अनुसार, अगस्त में देशभर में गुड़ के भाव 25 से 30 फीसदी तक बढ़े हैं. अक्टूबर में नई पैदावार शुरू होने तक कीमतें ऊंची बनी रह सकती हैं.
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