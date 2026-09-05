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Sri Krishna Janmashtami celebrations sweep across the country from Kashmir to Kanyakumari; devotees throng the
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कश्मीर से कन्याकुमारी तक श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की धूम, मंदिरों में उमड़े भक्त!
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Bhaskar Tiwari
Updated Sat, 05 Sep 2026 02:30 AM IST
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श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश में भक्ति और उल्लास का माहौल देखने को मिला। देशभर के मंदिरों में भगवान श्रीकृष्ण की विशेष पूजा-अर्चना की गई और मंदिरों को आकर्षक रोशनी, फूलों और रंग-बिरंगी सजावट से सजाया गया। जगह-जगह भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप की झांकियां निकाली गईं और धार्मिक आयोजनों के जरिए श्रद्धालुओं ने कान्हा के जन्म का उत्सव मनाया। अलग-अलग राज्यों में भक्तों ने स्थानीय परंपराओं और रीति-रिवाजों के अनुसार जन्माष्टमी मनाई। देश के विभिन्न हिस्सों से सामने आई तस्वीरों में श्रद्धालुओं की आस्था, मंदिरों की भव्य सजावट और कृष्ण भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला।
जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में कश्मीरी पंडितों ने दशकों बाद भव्य श्रीकृष्ण जन्माष्टमी शोभायात्रा निकाली। करीब सात किलोमीटर लंबी यह शोभायात्रा टिक्कर स्थित माता खीर भवानी मंदिर से शुरू होकर त्रेहगाम के शिव मंदिर तक पहुंची। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शोभायात्रा में हिस्सा लिया। इस दौरान धार्मिक जयकारों और भजनों से पूरा वातावरण भक्तिमय नजर आया। लंबे अंतराल के बाद आयोजित इस भव्य धार्मिक यात्रा को कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए आस्था और सांस्कृतिक जुड़ाव का महत्वपूर्ण अवसर माना गया।
वहीं, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे। उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी की पूजा-अर्चना कर देश और प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मथुरा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली और मंदिरों में विशेष धार्मिक आयोजन किए गए।
राजधानी दिल्ली में भी जन्माष्टमी को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली स्थित प्रसिद्ध बिरला मंदिर यानी लक्ष्मीनारायण मंदिर पहुंचे और भगवान श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना की। दर्शन-पूजन के बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दीं। अमित शाह ने अपने संदेश में कहा कि पूरा देश श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। उन्होंने कहा कि इस शुभ अवसर पर बिरला मंदिर में भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन-पूजन कर उन्होंने समस्त देशवासियों के सुख, शांति और उन्नति की कामना की।
इस तरह जन्माष्टमी के अवसर पर देश के अलग-अलग हिस्सों में धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक परंपराओं की अद्भुत झलक देखने को मिली। कश्मीर से लेकर दक्षिण भारत तक मंदिरों में गूंजते भजन, श्रीकृष्ण के जयकारे, आकर्षक झांकियां और श्रद्धालुओं की भारी मौजूदगी ने पूरे देश को कृष्णमय कर दिया।
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