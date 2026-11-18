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उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले नए राजनीतिक समीकरण बनने लगे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के बीच गठबंधन होने के बाद प्रदेश में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस गठबंधन ने समाजवादी पार्टी समेत अन्य राजनीतिक दलों के सामने एक नया राजनीतिक विकल्प खड़ा करने की कोशिश की है। दोनों पार्टियों ने मिलकर 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' बनाया है और चंद्रशेखर आजाद को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया है। इस घोषणा के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर जारी है।



समाजवादी पार्टी की ओर से इस नए गठबंधन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और राजनीतिक हमले भी किए जा रहे हैं। इसी बीच AIMIM के नेता वारिस पठान ने समाजवादी पार्टी पर तीखा पलटवार किया है। वारिस पठान ने अपने बयान में कहा, "यह लाल सींग वाले जो बकरे हैं न, उनके पेट में दर्द हो गया। जब से चंद्रशेखर आजाद की पार्टी और हमारी पार्टी का एक गठबंधन हो गया है।" उनके इस बयान को समाजवादी पार्टी की आलोचनाओं का जवाब माना जा रहा है। वारिस पठान ने साफ तौर पर कहा कि गठबंधन बनने के बाद कुछ राजनीतिक दलों को परेशानी होने लगी है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इस नए मोर्चे के गठन से दूसरी पार्टियों को तकलीफ क्यों हो रही है।



वारिस पठान ने आगे कहा कि उनके मोर्चे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए चंद्रशेखर आजाद को अपना चेहरा घोषित कर दिया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि इतने वर्षों तक पार्टी ने जनता से वोट तो लिया, लेकिन दलितों और मुसलमानों के लिए आखिर क्या काम किया? वारिस पठान ने आरोप लगाया कि इन समुदायों को केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि जब दलित और मुस्लिम समाज के लोगों पर दुख, परेशानी या मुसीबत आती है, तब राजनीतिक दल चुप्पी साध लेते हैं। उनके मुताबिक, अब AIMIM और आजाद समाज पार्टी इन समुदायों को राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाने की लड़ाई लड़ने के लिए एक साथ आए हैं।



वारिस पठान ने अपने गठबंधन के एजेंडे के बारे में भी विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि उनका मोर्चा हिस्सेदारी, सामाजिक न्याय और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर संघर्ष करेगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने और सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए और समाज के वंचित वर्गों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। वारिस पठान ने भाजपा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनके लिए भाजपा हो, समाजवादी पार्टी हो या कथित धर्मनिरपेक्ष कांग्रेस, ये सभी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उनका आरोप है कि इन दलों की राजनीति में दलितों और मुसलमानों को अपेक्षित हिस्सेदारी नहीं मिली है।



गौरतलब है कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने 12 नवंबर 2026 को लखनऊ में सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के गठन का ऐलान किया था। गठबंधन ने उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना भी सामने रखी है। ओवैसी ने इस मोर्चे को भाजपा को सत्ता में लौटने से रोकने के लिए एक मजबूत विकल्प बताया है। वहीं चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है।



अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी इस गठबंधन और वारिस पठान के बयान पर क्या प्रतिक्रिया देती है। फिलहाल इतना तय है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में दलित-मुस्लिम राजनीति, राजनीतिक हिस्सेदारी और विपक्षी दलों के बीच गठबंधन को लेकर बहस तेज होती जा रही है।

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