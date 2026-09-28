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'राइज एंड फॉल' सीजन 2 में शहजाद पूनावाला और सिवेट तोमर में क्यों हुई हाथापाई? वीडियो वायरल

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Suresh Kumar Shah Updated Mon, 28 Sep 2026 07:20 PM IST

'राइज एंड फॉल' सीजन 2 में सिवेट तोमर और शहजाद पूनावाला के बीच लड़ाई देखने को मिली। सिवेट तोमर ने शहजाद पूनावाला पर हाथ तक छोड़ दिया। इस झगड़े के बाद सिवेट तोमर की घर से छुट्टी कर दी गई। ... और पढ़ें

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