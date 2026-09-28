{"_id":"6aba6f11b31175d6230b0fa6","slug":"delhi-ncr-weather-today-imd-weather-alert-delhi-ncr-rains-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"दिल्ली-NCR में 'गुलाबी ठंड' की दस्तक! अचानक बदला मौसम, अभी और गिरेगा पारा?","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

दिल्ली समेत पूरे NCR में सितंबर के आखिर में मौसम ने अचानक करवट ली है। सोमवार सुबह से ही मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ है। इस अचानक आए बदलाव के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सोमवार सुबह से ही राजधानी और आसपास के इलाकों में आसमान में काले बादल छाए रहे और कई जगहों पर रुक-रुककर हल्की बारिश भी हुई। बारिश और ठंडी हवाओं के चलते तापमान में गिरावट आई है और सितंबर में ही लोगों को नवंबर जैसी ठंड का एहसास होने लगा है।



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