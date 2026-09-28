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रोनू मजूमदार से खास बातचीत | बांसुरी के सुरों का अनसुना सफर | एक्सक्लूसिव
वीडियो डेस्क
Published by: Pratiksha Pandey
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:09 PM IST
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रोनू मजूमदार से खास बातचीत | बांसुरी के सुरों का अनसुना सफर | एक्सक्लूसिव
रोनू मजूमदार हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के चर्चित बांसुरी वादक हैं। उन्होंने पंडित विजय राघव राव और पंडित रविशंकर सहित कई गुरुओं से प्रशिक्षण लिया और उनकी संगीत यात्रा में शास्त्रीय संगीत के साथ फ्यूजन और फिल्म संगीत भी शामिल रहा है। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और पद्म श्री से सम्मानित किया जा चुका है।
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