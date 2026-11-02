अपडेट्स: तमिलनाडु में टला बड़ा हादसा, बिना इंजन छह किमी तक दौड़ीं सात रेल बोगियां; पटरी से उतरीं

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तमिलनाडु के तिरुपत्तूर जिले में एक बड़ा रेल हादसा होते-होते टल गया। जोलारपेट्टई रेलवे जंक्शन के यार्ड में खड़ी सात खाली रेल बोगियां बिना इंजन के अचानक चल पड़ीं। ये बोगियां करीब छह किलोमीटर तक लुढ़कती चली गईं और थमलेरी मुथूर के पास मुख्य रेलवे ट्रैक पर पटरी से उतर गईं। विज्ञापन



घटना के बाद रेलवे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। बोगियों को ट्रैक से हटाने के लिए गैस कटर और जेसीबी मशीनों की मदद ली गई। सबसे पहले गैस कटर से बोगियों को आपस में जोड़ने वाले हिस्सों को अलग किया गया। इसके बाद जेसीबी मशीनों की मदद से उन्हें रेलवे ट्रैक से हटाया गया। विज्ञापन



इस घटना के कारण बंगलूरू और चेन्नई के बीच चलने वाली कई ट्रेनें प्रभावित हुईं। कई ट्रेनों को देरी से चलाना पड़ा। फिलहाल घटना के कारणों को लेकर दी गई जानकारी में यह स्पष्ट नहीं है कि खाली बोगियां अपने आप कैसे चलने लगीं। विज्ञापन विज्ञापन

घटना के बाद रेलवे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। बोगियों को ट्रैक से हटाने के लिए गैस कटर और जेसीबी मशीनों की मदद ली गई। सबसे पहले गैस कटर से बोगियों को आपस में जोड़ने वाले हिस्सों को अलग किया गया। इसके बाद जेसीबी मशीनों की मदद से उन्हें रेलवे ट्रैक से हटाया गया।इस घटना के कारण बंगलूरू और चेन्नई के बीच चलने वाली कई ट्रेनें प्रभावित हुईं। कई ट्रेनों को देरी से चलाना पड़ा। फिलहाल घटना के कारणों को लेकर दी गई जानकारी में यह स्पष्ट नहीं है कि खाली बोगियां अपने आप कैसे चलने लगीं।

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पश्चिम बंगाल: विधानसभा की कैंटीन के वॉशरूम में शख्स मिला बेहोश, डॉक्टरों ने घोषित किया मृत

पश्चिम बंगाल विधानसभा की कैंटीन के वॉशरूम में सोमवार को सुबह करीब 9:10 बजे एक व्यक्ति बेहोशी की हालत में मिला। उसकी पहचान 46 वर्षीय उमेश चंद्र दास के रूप में हुई है। वह पश्चिम बंगाल विधानसभा की कैंटीन में कर्मचारी था और पिछले करीब 15 वर्षों से वहां काम कर रहा था।



उसके शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं मिले। उसे अस्पताल के एमसीएच (MCH) ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोलकाता पुलिस के मुताबिक, अब तक किसी तरह की गड़बड़ी या साजिश के संकेत नहीं मिले हैं। न ही किसी पक्ष की ओर से कोई शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने शव का पंचनामा और पोस्टमार्टम कराने की व्यवस्था की है।