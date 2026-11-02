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अपडेट्स: तमिलनाडु में टला बड़ा हादसा, बिना इंजन छह किमी तक दौड़ीं सात रेल बोगियां; पटरी से उतरीं

Mon, 02 Nov 2026 11:59 AM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Mon, 02 Nov 2026 11:59 AM IST
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आज की बड़ी खबरें। - फोटो : अमर उजाला

तमिलनाडु के तिरुपत्तूर जिले में एक बड़ा रेल हादसा होते-होते टल गया। जोलारपेट्टई रेलवे जंक्शन के यार्ड में खड़ी सात खाली रेल बोगियां बिना इंजन के अचानक चल पड़ीं। ये बोगियां करीब छह किलोमीटर तक लुढ़कती चली गईं और थमलेरी मुथूर के पास मुख्य रेलवे ट्रैक पर पटरी से उतर गईं।

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घटना के बाद रेलवे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। बोगियों को ट्रैक से हटाने के लिए गैस कटर और जेसीबी मशीनों की मदद ली गई। सबसे पहले गैस कटर से बोगियों को आपस में जोड़ने वाले हिस्सों को अलग किया गया। इसके बाद जेसीबी मशीनों की मदद से उन्हें रेलवे ट्रैक से हटाया गया।
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इस घटना के कारण बंगलूरू और चेन्नई के बीच चलने वाली कई ट्रेनें प्रभावित हुईं। कई ट्रेनों को देरी से चलाना पड़ा। फिलहाल घटना के कारणों को लेकर दी गई जानकारी में यह स्पष्ट नहीं है कि खाली बोगियां अपने आप कैसे चलने लगीं।
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