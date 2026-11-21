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पीएम मोदी का लखनऊ दौरा: पीएम मोदी की सुरक्षा में लखनऊ में हाई अलर्ट!

Video Desk Amar Ujala Published by: Published by: Anjali Updated Sat, 21 Nov 2026 03:23 PM IST







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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का दौरा करेंगे। इस दौरान वे पांचवें कौशल दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री शाम लगभग 5:30 बजे गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचेंगे, जहां वे कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे।

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