अब वॉट्सऐप पर मिलेंगी पीएफ सेवाएं, लोगों को लंबी प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी!

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देश के करोड़ों नौकरीपेशा लोगों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने बड़ी राहत दी है। अब पीएफ खाते से जुड़ी जरूरी जानकारी हासिल करने के लिए बार-बार ईपीएफओ कार्यालय के चक्कर लगाने या लंबी ऑनलाइन प्रक्रियाओं से गुजरने की जरूरत कम होने वाली है। संगठन ने अपने सदस्यों की सुविधा के लिए दो महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। पहली पहल के तहत अब कर्मचारी WhatsApp के जरिए अपने पीएफ खाते का बैलेंस, पासबुक और हाल के लेनदेन की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। वहीं दूसरी पहल उन पुराने और लंबे समय से निष्क्रिय पड़े पीएफ खातों के लिए है, जिनमें 1,000 रुपये या उससे कम राशि जमा है। ऐसे पात्र खातों का निपटारा अब ऑटोमैटिक तरीके से किया जाएगा। इन दोनों सुविधाओं का मुख्य उद्देश्य पीएफ सदस्यों को आसान, तेज और सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराना है।



दरअसल, रविवार 1 नवंबर 2026 को नई दिल्ली स्थित डॉ. आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में EPFO का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस खास अवसर पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने इन दोनों महत्वपूर्ण सुविधाओं की शुरुआत की। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, संगठन अब तकनीक के माध्यम से अपनी सेवाओं को ज्यादा आसान और लोगों के लिए सुलभ बनाने पर जोर दे रहा है। स्थापना दिवस के कार्यक्रम में कई वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी, श्रमिक प्रतिनिधि और अन्य संबंधित लोग भी शामिल हुए।



WhatsApp के जरिए पीएफ सेवाएं उपलब्ध कराना इस पहल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके तहत ईपीएफओ के सदस्य संगठन की सत्यापित WhatsApp सेवा के माध्यम से अपने पीएफ खाते का बैलेंस चेक कर सकेंगे। इसके अलावा उन्हें अपने खाते के पिछले पांच ट्रांजैक्शन और पासबुक से जुड़ी जानकारी भी मिल सकेगी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन और सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस सुविधा से उन कर्मचारियों को खास फायदा होगा, जिन्हें पीएफ खाते की सामान्य जानकारी हासिल करने के लिए वेबसाइट पर लॉगिन करने या कार्यालय जाने में परेशानी होती है। हालांकि, WhatsApp सेवा का इस्तेमाल करने के लिए सदस्यों को EPFO के आधिकारिक और सत्यापित माध्यम का ही उपयोग करना चाहिए।



दूसरी बड़ी सुविधा लंबे समय से निष्क्रिय पड़े पीएफ खातों के लिए शुरू की गई है। अक्सर नौकरी बदलने, नौकरी छोड़ने या दूसरी वजहों से कर्मचारियों के पुराने पीएफ खाते निष्क्रिय हो जाते हैं। इनमें कई बार छोटी-छोटी रकम जमा रह जाती है, जिसे निकालने के लिए कर्मचारियों को अलग से क्लेम करना पड़ता है। अब EPFO ने ऐसे पात्र निष्क्रिय खातों के ऑटोमैटिक सेटलमेंट की व्यवस्था शुरू की है, जिनमें 1,000 रुपये या उससे कम बैलेंस मौजूद है। इस सुविधा का लाभ उन सदस्यों को मिलेगा, जिनके निष्क्रिय पीएफ खाते आधार से सत्यापित हैं। खास बात यह है कि ऐसे सदस्यों को अपना पैसा प्राप्त करने के लिए अलग से व्यक्तिगत क्लेम दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। EPFO निर्धारित पहचान और बैंक खाते के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद संबंधित राशि को लाभार्थियों तक पहुंचाने की कार्रवाई करेगा।



मंत्रालय के अनुसार, इस नई व्यवस्था से शुरुआती तौर पर लगभग एक लाख निष्क्रिय पीएफ खातों को फायदा मिलने की उम्मीद है। इन खातों में करीब 5 करोड़ रुपये की कुल राशि जमा है। इससे उन लोगों को राहत मिलेगी, जिनकी छोटी रकम लंबे समय से पुराने पीएफ खातों में फंसी हुई है। हालांकि, यह सुविधा सभी निष्क्रिय खातों पर लागू नहीं होगी, बल्कि निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले आधार-सत्यापित खातों को ही इसका लाभ मिलेगा।



कुल मिलाकर EPFO की ये दोनों पहल करोड़ों नौकरीपेशा लोगों के लिए पीएफ सेवाओं को सरल और सुविधाजनक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। WhatsApp के जरिए खाते की जानकारी मिलने से समय की बचत होगी, वहीं छोटे बैलेंस वाले निष्क्रिय खातों का ऑटोमैटिक सेटलमेंट होने से पुराने बकाया पैसों को प्राप्त करना आसान होगा। इससे साफ है कि EPFO अब डिजिटल तकनीक और ऑटोमेशन के माध्यम से अपनी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, तेज और सदस्य-केंद्रित बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

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