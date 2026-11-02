विपक्ष की रैली से 12,000 करोड़ के नुकसान का दावा: 'राहुल गांधी को भेज दें कहीं दूर', किसने की ये मांग?

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VIDEO | Delhi: Member of the Economic Advisory Council to the Prime Minister Gaurav Vallabh says Rahul Gandhi's "politics of anarchy, confusion and fear" has caused the country's traders to face losses of Rs 12,000 crore. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) — Press Trust of India (@PTI_News) November 2, 2026

उन्होंने कहा, ''1905 में बने देश के सबसे पुराने किराना संगठन ने पत्र लिखकर बताया है कि इन अड़चनों के कारण उनका 12 हजार करोड़ के नुकसान हुआ है। इसी तरह सूखे मेवे के व्यापारियों के संगठन ने एक हजार करोड़ के नुकसान का अंदाजा लगाया है। इस तरह की राजनीति करने के लिए राहुल गांधी को कहीं दूर भेज दिया जाए, ऐसे इलाकों में जहां भीड़-भाड़ न हो। इस तरह का आग्रह किया गया है।''रामलीला मैदान में आयोजित इंडिया ब्लॉक की रैली को लेकर व्यापारिक संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने दावा किया है कि इसके कारण दिल्ली के कारोबार को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सीटीआई के चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा कि रैली से पहले बड़े पैमाने पर प्रचार किया गया था कि करीब 10 लाख लोग इसमें शामिल होंगे।अनुमान था कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को लाने के लिए लगभग 15,000 से 20,000 वाहन आएंगे। नतीजतन, पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में भय और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ था। इसी वजह से राजधानी में कई दिनों से डर, अनिश्चितता और ट्रैफिक प्रतिबंधों का माहौल बना हुआ था, जिसका सीधा असर बाजारों और व्यापारिक गतिविधियों पर पड़ा।न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में गोयल ने कहा कि सामान्य दिनों में दिल्ली के बाजारों में खरीदारी और कारोबार के लिए रोजाना 3 से 4 लाख लोग बाहर से आते हैं, लेकिन रैली वाले दिन उनकी संख्या बेहद कम रही।उन्होंने कहा, "रामलीला मैदान के आसपास के 22 से 25 प्रमुख बाजारों में करीब 3 लाख दुकानें हैं। विभिन्न बाजार संघों से मिली जानकारी के आधार पर सीटीआई का अनुमान है कि शाम तक लगभग 2.5 लाख दुकानें, यानी करीब 80 प्रतिशत प्रतिष्ठान, बंद रहे। जो दुकानें खुली भी थीं, वहां कारोबार लगभग न के बराबर रहा।"इससे पहले बृजेश गोयल ने कहा था कि सीटीआई ने रैली से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चार बार पत्र लिखकर कार्यक्रम स्थगित करने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि करीब 100 प्रमुख बाजार संगठनों ने भी यही मांग उठाई थी, लेकिन इसका कोई राजनीतिक मकसद नहीं था।