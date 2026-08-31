फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   national symposium on drug free india role of youth in building a developed india by 2047

युवाओं को नशे से बचाना जरूरी: काशियाना फाउंडेशन की संगोष्ठी में बोले हिमाचल के राज्यपाल कविंदर गुप्ता

Mon, 31 Aug 2026 07:35 PM IST
नवीन पारमुवाल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: नवीन पारमुवाल Updated Mon, 31 Aug 2026 07:35 PM IST
सार

दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में 'नशामुक्त भारत-विकसित भारत' विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। हिमाचल के राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने कहा कि नशामुक्त भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है।

विज्ञापन
national symposium on drug free india role of youth in building a developed india by 2047
इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में नशामुक्ति पर राष्ट्रीय संगोष्ठी संपन्न। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राजधानी दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में काशियाना फाउंडेशन ने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का विषय नशामुक्त भारत विकसित भारत 2047 में युवाओं की भूमिका रखा गया। इस मौके पर राष्ट्रीय नशामुक्ति सम्मान 2026 समारोह भी आयोजित हुआ। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंदर गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू ने की।
विज्ञापन


इस संगोष्ठी में कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इनमें काशियाना फाउंडेशन के अध्यक्ष सुमीत सिंह, मैक्स अस्पताल के निदेशक डॉ पवन गुप्ता और दिल्ली मेट्रो के निदेशक डॉ प्रमित कुमार गर्ग शामिल थे। इनके अलावा वरिष्ठ पत्रकार प्रीति सिंह, अवनीश सिंह, नवीन बहमानिया और मानवेन्द्र जी भी कार्यक्रम में उपस्थित थे।
विज्ञापन


राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने कहा, 'नशा आज समाज के सामने एक गंभीर चुनौती है और इसका सबसे अधिक असर युवा पीढ़ी पर पड़ रहा है। युवाओं को नशे से बचाने के लिए केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं हैं बल्कि परिवार, शिक्षण संस्थानों, सामाजिक संगठनों और समाज के प्रत्येक वर्ग को मिलकर काम करना होगा।'
विज्ञापन
विज्ञापन


उन्होंने आगे कहा, 'देश की युवा शक्ति भारत की सबसे बड़ी ताकत है। युवाओं की ऊर्जा को शिक्षा, खेल और कौशल विकास की दिशा में लगाकर विकसित भारत के संकल्प को मजबूत किया जा सकता है।' उन्होंने नशे के खिलाफ जागरूकता को एक जनआंदोलन बनाने की अपील की।

नशामुक्त युवा ही विकसित भारत की नींव
काशियाना फाउंडेशन के अध्यक्ष सुमीत सिंह ने कहा, 'नशामुक्ति केवल एक दिन या एक कार्यक्रम का अभियान नहीं बल्कि समाज को निरंतर जागरूक करने की प्रक्रिया है। युवाओं को नशे के नुकसान बताने के साथ उन्हें सकारात्मक अवसर देना भी जरूरी है।' उन्होंने जोर दिया कि नशामुक्त युवा ही विकसित भारत की मजबूत नींव हैं। भाजपा नेता श्याम जाजू ने कहा, 'नशामुक्ति केवल स्वास्थ्य का विषय नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्र निर्माण से जुड़ा महत्वपूर्ण अभियान है।' उन्होंने समाज के हर वर्ग से इस मुहिम में जुड़ने की बात कही।

23 हस्तियों को मिला सम्मान
इस अवसर पर नशामुक्ति और समाज सेवा में बेहतर काम करने वाले 23 लोगों को राष्ट्रीय नशामुक्ति सम्मान 2026 दिया गया। सम्मानित होने वालों में डॉ पवन गुप्ता, डॉ डी पी सिंह, डॉ आनंद प्रताप सिंह, डॉ सोनल भाटिया, परविंदर बेदी और प्रीति सिंह समेत कई नाम शामिल रहे। इन सभी ने अपने क्षेत्रों में युवाओं को जागरूक करने का काम किया है।


संगोष्ठी में आए वक्ताओं ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लिए युवाओं का स्वस्थ और नशामुक्त होना बहुत जरूरी है। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने सभी मेहमानों का आभार जताया। मंच का संचालन डॉ सनत सिंह ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में आशीष गुप्ता, ब्रिजेश चौधरी और धनंजय यादव समेत पूरी टीम का योगदान रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed