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Nepal Flood Update: इस घर की बालकनी में फंसे तीनों लोगों क्या हुआ?

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Mon, 31 Aug 2026 11:11 AM IST

नेपाल बाढ़ के बीच एक हरे रंग के मकान का वीडियो वायरल हो रहा है। उस मकान की बालकनी में 3 लोग फंसे हुए थे। आखिर क्या हुआ उन तीनों का देखिए इस रिपोर्ट में ... और पढ़ें

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