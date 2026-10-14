{"_id":"6acf57ef1805d0668f01ab35","slug":"neither-modi-will-remain-pm-nor-shah-home-minister-by-2029-sanjay-raut-s-scathing-attack-2026-10-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"'2029 तक न मोदी पीएम रहेंगे, न शाह गृहमंत्री' संजय राउत का बड़ा हमला","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। संजय राउत ने बुधवार को दावा किया कि 2029 तक न तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे और न ही अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री रहेंगे... बता दें कि राउत की ये टिप्पणी गृह मंत्री अमित शाह के उस दावे के जवाब में आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानि कि एनडीए 2029 के लोकसभा चुनावों में फिर से जीत हासिल करेगा। राउत ने पत्रकारों से कहा, 'अमित शाह 2029 तक गृह मंत्री नहीं रहेंगे... मैंने यह बार-बार कहा है। मोदी भी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे; हम यह भी कह रहे हैं... वे अंदर से ये बात जानते हैं, इसलिए वे निराशा, विफलता और मायूसी से जूझ रहे हैं...' राउत ने तंज कसते हुए कहा कि अमित शाह जी एक दम प्रकट हो गए... अमित शाग का दिल कमजोर हो गया है.. इसके साथ ही सलाह दी कि अमित शाह जी को अपनी तबियत पर ध्यान देना चाहिए... सुनिए आप भी संजय राउत ने और क्या-क्या कहा?

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