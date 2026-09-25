सरकार का बड़ा एलान, अब साल में 6 सिलिंडर फ्री, इन लोगों को फायदा

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उमर अब्दुल्ला सरकार ने विधानसभा में बड़ा एलान करते हुए जम्मू-कश्मीर में अब साल में 6 एलपीजी सिलेंडर फ्री देने का एलान किया है. अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के तहत आने वाले परिवारों को सरकार की तरफ से इस योजना का लाभ दिया जाएगा. इन परिवारों को हर साल अब 6 सिलेंडर फ्री में मिलेंगे, जबकि बाकि के सिलेंडर पर सब्सिडी का लाभ मिलेगा.

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