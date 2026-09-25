फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   PM Modi Interacts with Youth on Seva Sankalp Abhiyan: Says Connecting with People Is an Amazing Experience

पीएम मोदी: सेवा संकल्प अभियान पर निकले युवाओं से प्रधानमंत्री का संवाद, बोले- लोगों से जुड़ना ही अद्भुत अनुभव

Fri, 25 Sep 2026 09:31 AM IST
हिमांशु सिंह चंदेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Fri, 25 Sep 2026 09:31 AM IST
सार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के तहत वाराणसी से वडनगर जा रहे युवाओं से संवाद किया। युवाओं ने रास्ते में लोगों से हुई मुलाकात और उनके अनुभव प्रधानमंत्री को बताए। उन्नाव की एक बुजुर्ग महिला ने पक्के घर के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने को कहा और अपना पुराना घर गिरने की घटना सुनाई। आइए, विस्तार से जानते हैं...

विज्ञापन
PM Modi Interacts with Youth on Seva Sankalp Abhiyan: Says Connecting with People Is an Amazing Experience
पीएम मोदी - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के तहत वाराणसी से वडनगर की यात्रा पर निकले युवाओं से संवाद किया। इस दौरान युवाओं ने रास्ते में लोगों से मुलाकात और सेवा से जुड़े अपने अनुभव प्रधानमंत्री के साथ साझा किए। अभियान 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक चल रहा है। प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर देश के अलग-अलग हिस्सों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस संवाद में जमीनी स्तर पर लोगों से मिलने और उनकी बातें सुनने के अनुभव सामने आए।

विज्ञापन

सेवा यात्रा पर निकले युवाओं ने पीएम मोदी को क्या बताया?

वाराणसी से वडनगर जा रहे समूह ने प्रधानमंत्री को बताया कि यात्रा का अनुभव बहुत अच्छा रहा। युवाओं ने रास्ते में अलग-अलग जगहों पर लोगों से बातचीत की और उनके अनुभव सुने। इसी दौरान उन्नाव जिले में एक बुजुर्ग महिला से हुई मुलाकात का किस्सा भी साझा किया गया। महिला ने जब युवाओं से पूछा कि वे कहां जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि वे मोदी जी के गांव जा रहे हैं और लाभार्थियों से मिलकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। इस पर महिला ने प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश दिया और उनसे धन्यवाद कहने को कहा।

विज्ञापन

उन्नाव की बुजुर्ग महिला ने प्रधानमंत्री को क्या संदेश दिया?

यात्रियों ने बताया कि बुजुर्ग महिला ने प्रधानमंत्री के लिए धन्यवाद का संदेश दिया। उन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़ा एक अनुभव भी साझा किया। महिला ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें पक्का घर मिला। उनके मुताबिक, अगर यह पक्का घर नहीं बना होता तो आज उनका परिवार सुरक्षित नहीं होता। उन्होंने बताया कि उनका पुराना कच्चा घर काफी जर्जर था और एक दिन जब वह उसके बाहर बैठी थीं, तभी वह ढह गया और एक ईंट लगने से उन्हें चोट भी आई। महिला ने कहा कि पक्का घर मिलने से उनके परिवार को बड़ी परेशानी से बचाया गया।

विज्ञापन
विज्ञापन

सेवा संकल्प अभियान में युवाओं की क्या भूमिका है?

सेवा संकल्प अभियान के तहत युवाओं की भागीदारी को खास महत्व दिया गया है। वाराणसी और वडनगर के बीच चल रही यात्रा केवल बाइक से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने तक सीमित नहीं है। इसमें रास्ते में लोगों से मिलना, सेवा गतिविधियों में भाग लेना और स्थानीय स्तर पर संवाद करना शामिल है। यात्रा के दौरान स्वच्छता अभियान, स्कूलों, अस्पतालों, नर्सिंग होम और दूसरे सामुदायिक स्थानों पर गतिविधियां भी की जा रही हैं।

पीएम मोदी ने लोगों से जुड़ने को क्यों बताया खास अनुभव?

प्रधानमंत्री ने सेवा यात्रा से जुड़े अनुभवों के दौरान लोगों के साथ सीधे संवाद के महत्व पर जोर दिया। यात्रा में शामिल युवाओं को अलग-अलग क्षेत्रों और समुदायों के लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। इससे उन्हें जमीन पर लोगों की जिंदगी और उनकी जरूरतों को समझने का अवसर मिलता है। अभियान के जरिए सेवा, युवा भागीदारी और समाज से सीधे जुड़ने की भावना को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed