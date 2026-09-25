पीएम मोदी: सेवा संकल्प अभियान पर निकले युवाओं से प्रधानमंत्री का संवाद, बोले- लोगों से जुड़ना ही अद्भुत अनुभव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के तहत वाराणसी से वडनगर की यात्रा पर निकले युवाओं से संवाद किया। इस दौरान युवाओं ने रास्ते में लोगों से मुलाकात और सेवा से जुड़े अपने अनुभव प्रधानमंत्री के साथ साझा किए। अभियान 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक चल रहा है। प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर देश के अलग-अलग हिस्सों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस संवाद में जमीनी स्तर पर लोगों से मिलने और उनकी बातें सुनने के अनुभव सामने आए।

सेवा यात्रा पर निकले युवाओं ने पीएम मोदी को क्या बताया?

वाराणसी से वडनगर जा रहे समूह ने प्रधानमंत्री को बताया कि यात्रा का अनुभव बहुत अच्छा रहा। युवाओं ने रास्ते में अलग-अलग जगहों पर लोगों से बातचीत की और उनके अनुभव सुने। इसी दौरान उन्नाव जिले में एक बुजुर्ग महिला से हुई मुलाकात का किस्सा भी साझा किया गया। महिला ने जब युवाओं से पूछा कि वे कहां जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि वे मोदी जी के गांव जा रहे हैं और लाभार्थियों से मिलकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। इस पर महिला ने प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश दिया और उनसे धन्यवाद कहने को कहा।

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उन्नाव की बुजुर्ग महिला ने प्रधानमंत्री को क्या संदेश दिया?

यात्रियों ने बताया कि बुजुर्ग महिला ने प्रधानमंत्री के लिए धन्यवाद का संदेश दिया। उन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़ा एक अनुभव भी साझा किया। महिला ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें पक्का घर मिला। उनके मुताबिक, अगर यह पक्का घर नहीं बना होता तो आज उनका परिवार सुरक्षित नहीं होता। उन्होंने बताया कि उनका पुराना कच्चा घर काफी जर्जर था और एक दिन जब वह उसके बाहर बैठी थीं, तभी वह ढह गया और एक ईंट लगने से उन्हें चोट भी आई। महिला ने कहा कि पक्का घर मिलने से उनके परिवार को बड़ी परेशानी से बचाया गया।

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सेवा संकल्प अभियान में युवाओं की क्या भूमिका है?

सेवा संकल्प अभियान के तहत युवाओं की भागीदारी को खास महत्व दिया गया है। वाराणसी और वडनगर के बीच चल रही यात्रा केवल बाइक से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने तक सीमित नहीं है। इसमें रास्ते में लोगों से मिलना, सेवा गतिविधियों में भाग लेना और स्थानीय स्तर पर संवाद करना शामिल है। यात्रा के दौरान स्वच्छता अभियान, स्कूलों, अस्पतालों, नर्सिंग होम और दूसरे सामुदायिक स्थानों पर गतिविधियां भी की जा रही हैं।

पीएम मोदी ने लोगों से जुड़ने को क्यों बताया खास अनुभव?

प्रधानमंत्री ने सेवा यात्रा से जुड़े अनुभवों के दौरान लोगों के साथ सीधे संवाद के महत्व पर जोर दिया। यात्रा में शामिल युवाओं को अलग-अलग क्षेत्रों और समुदायों के लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। इससे उन्हें जमीन पर लोगों की जिंदगी और उनकी जरूरतों को समझने का अवसर मिलता है। अभियान के जरिए सेवा, युवा भागीदारी और समाज से सीधे जुड़ने की भावना को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।