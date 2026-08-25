Kangna Ranaut vs Abhijeet Dipke : 12th Pass या US Return.... कौन किस पर पड़ा भारी? | Kangana vs Dipke

कंगना रनौत एक बार फिर अपने बेबाक बयान को लेकर सुर्खियों में हैं... कभी बाबा रामदेव पर विवादित टिप्पणी करती हैं तो कभी कृति सेनन के कपड़ों पर सवाल उठाती हैं और अब कंगना सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके से भिड़ गईं... कंगना रनौत ने अभिजीत दीपके को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिससे कि सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है, जहां एक तरफ उनके समर्थक इसे सच बोलने की हिम्मत बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग इसे पब्लिसिटी स्टंट करार दे रहे हैं...

दरअसल अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' के फाउंडर अभिजीत दीपके पर तंज कसा है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किया, जिसमें दोनों की इंग्लिश बोलने की काबिलियत की तुलना की गई है... कंगना ने ये रील अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शेयर की... रील में पहले दीपके को इंग्लिश में पब्लिक स्टेटमेंट देते हुए दिखाया... जिसके बाद कंगनारनौत अंग्रेजी में बात करती नजर आ रही हैं... इसक साथ ही इंस्टाग्राम स्टोरीज पर जो रील शेयर की है उसका कैप्शन है लिखा... '12वीं पास कंगना रनौत बनाम बोस्टन यूनिवर्सिटी के सीजेपी दीपके का इंग्लिश लेवल... एक आग है, तो दूसरे को रीबूट की जरूरत है...