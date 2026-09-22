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Italy prepares to ban the burqa and niqab in schools; Indian Muslim clerics lash out at Meloni.
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स्कूलों में बुर्का और नकाब होगा बैन! मेलोनी पर भड़के भारत के मुस्लिम गुरु
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