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ईरान-पाकिस्तान टेंशन: हूतियों के खिलाफ सऊदी की मदद पर भड़का ईरान, पाकिस्तान को चेतावनी

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Mon, 12 Oct 2026 11:31 AM IST







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सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच रक्षा समझौता लागू होने के बाद ईरान ने इसकी तीखी आलोचना की है। उसने यमन के मामलों में दखल ना देने की चेतावनी दी है। ... और पढ़ें

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