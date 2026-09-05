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ईरान अमेरिका युद्ध: परमाणु पहाड़ पर ट्रंप करेंगे हमला? जानें क्या है पिकैक्स माउंटेन

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Sat, 05 Sep 2026 11:43 AM IST







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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को ईरान को एक बार फिर बड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका ईरान के पिकैक्स माउंटेन पर बहुत जल्द हमला कर सकता है। तो आखिर क्यों ट्रंप के इस पहाड़ से है खतरा ... और पढ़ें

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