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यामी को नेशनल अवॉर्ड मिलने पर भावुक हुए पति आदित्य! कार्तिक भी खुशी से झूमे
वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Shruti
Updated Wed, 23 Sep 2026 04:19 PM IST
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22 सितंबर को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का आयोजन हुआ, जिसमें एक्टर्स को उनके सिनेमा जगत में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मान दिया गया। इस दौरान कई खास पल सामने आए... आदित्य धर की फिल्म 'आर्टिकल 370' को बेस्ट फीचर फिल्म का अवॉर्ड दिया गया। इसी फिल्म में अपनी परफॉर्मेंस के लिए यामी गौतम ने बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल फिल्म अवॉर्ड जीता। 'आर्टिकल 370' में यामी ने जूनी हक्सर का किरदार निभाया है, जो कश्मीर में एक गुप्त ऑपरेशन में शामिल NIA ऑफिसर हैं. यह किरदार काल्पनिक है, हालांकि फिल्म अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को हटाए जाने से जुड़ी घटनाओं पर आधारित है. कहानी इंटेलिजेंस ऑपरेशन्स, राजनीतिक फैसलों और बड़े सुरक्षा ऑपरेशन के बीच आगे बढ़ती है, जिसमें जूनी फिल्म के मुख्य नजरिए वाले किरदार के तौर पर काम करती हैं.
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