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उत्तराखंड में भीषण हादसा, खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, कई लोगों की गई जान!

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: लोकेंद्र त्यागी Updated Tue, 17 Nov 2026 08:54 AM IST







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उत्तराखंड के ऋषिकेश-बदरीनाथ हाईवे पर गूलर के पास यात्रियों से भरी बस करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। बस हरिद्वार से कर्णप्रयाग जा रही थी। हादसे में कई लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि घायलों को असपाल में भर्ती कराया गया है ... और पढ़ें

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