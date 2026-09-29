{"_id":"6abb3f33c4874a06bc0e58fc","slug":"get-a-cylinder-now-with-an-installment-of-100-and-no-extra-charges-find-out-how-2026-09-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"बिना किसी चार्ज के अब 100 रुपये की किश्त पर सिलिंडर, जानिए कैसे मिलेगा?","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

भारतगैस ग्राहकों के लिए माइक्रो-लोन की सुविधा उपलब्ध है। इसके तहत LPG सिलेंडर रिफिल के लिए ₹600 तक का बिना ब्याज लोन लिया जा सकता है। ₹600 के लोन को हर सप्ताह ₹100 की किस्त में चुकाना होगा। यह सुविधा Buy Now, Pay Later (BNPL) मॉडल पर दी जा रही है। इसका लाभ लेने के लिए नजदीकी भारतगैस डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करना होगा।

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