{"_id":"6afd8e6f94c812d2a10c3d61","slug":"from-donald-trump-to-subianto-what-gifts-did-pm-modi-give-to-whom-2026-11-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"डोनाल्ड ट्रंप से लेकर सुबियांतो तक पीएम मोदी ने गिफ्ट में किसे क्या दिया?","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय दौरे पर फिलीपींस पहुंचे... प्रधानमंत्री मोदी यहां 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे... जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया... फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड रोमुआल्डेज मार्कोस जूनियर ने पीएम मोदी सम्मान में विशेष रात्रिभोज का आयोजन किया... इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी फिलीपींस की पारंपरिक पोशाक ‘बारोंग तागालोग’ पहनकर पहुंचे... इतना ही नहीं पीएम मोदी ने रात्रिभोज स्थल तक पहुंचने के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए बैटरी चालित ऑटो रिक्शा की सवारी भी की... जिसको लेकर काफी चर्चा हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी के खास तोहफों की जमकर चारों तरफ तारीफ हो रही है...

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