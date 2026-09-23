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सीएम योगी ने किसानों को दी बड़ी सौगात,किए बड़े एलान !

Wed, 23 Sep 2026 05:40 PM IST
Sahil Suyal वीडियो डेस्क,अमर उजाला
वीडियो डेस्क,अमर उजाला Published by: Sahil Suyal Updated Wed, 23 Sep 2026 05:40 PM IST
CM Yogi gifts farmers a major boon and makes significant announcements!
सीएम योगी ने किसानों को दी बड़ी सौगात,किए बड़े एलान !
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