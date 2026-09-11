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BRICS Summit 2026: security arrangements for Putin and Jinping in Delhi during the BRICS summit!
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आसमान से जमीन तक... ब्रिक्स समिट के दौरान दिल्ली में पुतिन और जिनपिंग की सुरक्षा के लिए तगड़ा इंतजाम !
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Suresh Kumar Shah
Updated Fri, 11 Sep 2026 09:21 PM IST
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ब्रिक्स समिट 2026: दिल्ली में कैसी है सुरक्षा की यह पूरी व्यवस्था? विदेशी नेताओं की सुरक्षा के लिए क्या-क्या खास तैयारी की गई है? खासतौर पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सुरक्षा के लिए अलग और बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं।
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