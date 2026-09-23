रविवार को खुले रहेंगे सभी बैंक, सरकार ने क्यों लिया फैसला?

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28 सितंबर से शुरू हो रही बैंक कर्मचारियों की प्रस्तावित तीन दिवसीय देशव्यापी हड़ताल से पहले आम नागरिकों के लिए राहत भरी खबर आई है। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि रविवार यानी 27 सितंबर 2026 को देश के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सामान्य दिनों की तरह चालू रहेंगे।

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