{"_id":"6ab3c2a2d934b42cc9003c14","slug":"azamgarh-murder-case-bodies-strewn-about-during-worship-the-entire-area-left-shaken-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"आजमगढ़ हत्याकांड : पूजा के दौरान बिछ गईं लाशें? दहला पूरा इलाका!","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक सिरफिरे शख्स ने अपनी पत्नी समेत तीन लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी और उसके बाद अपने ही तीन मासूम बच्चों को 7 घंटे तक बंधक बनाए रखा। आरोपी ने पुलिस पर भी ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस को जवाबी कार्रवाई में उसका एनकाउंटर करना पड़ा। लेकिन इस खूनी खेल में एक 9 साल के मासूम की भी जान चली गई। आखिर पूजा के दौरान ऐसा क्या हुआ कि एक पिता ही हत्यारा बन गया? 7 घंटे तक उस बंद कमरे में क्या चलता रहा? सब कुछ बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में...

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