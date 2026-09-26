शनिवार को बैंक खुले हैं या नहीं? घर से निकलने से पहले जान लीजिए

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26 सितंबर को महीने का चौथा शनिवार है. इसलिए आज बैंक में काम नहीं होगा. रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंकों में छुट्टी रहती है. अगर आपको बैंक जाकर नकद जमा करना, चेक से जुड़ा काम, पासबुक अपडेट कराना है तो आज ये नहीं हो पाएगा.

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