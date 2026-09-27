{"_id":"6ab8d65bf80c193ebb08bad6","slug":"amazon-festival-sale-2026-huge-discounts-on-smartphones-and-gadgets-2026-09-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"अमेजन फेस्टिवल सेल 2026: स्मार्टफोन और गैजेट्स पर मिल रही भारी छूट","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2026 (Amazon Great Indian Festival 2026) का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 8 अक्टूबर से इस सेल का आधिकारिक तौर पर आगाज होगा। लेकिन, ग्राहकों के उत्साह को दोगुना करने के लिए ई-कॉमर्स कंपनी ने सेल से पहले ही अपनी डील्स को लाइव कर दिया है। इस शानदार फेस्टिव सेल में स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेज पर 80 प्रतिशत तक का बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके साथ ही, योग्य बैंक कार्ड्स और EMI ट्रांजैक्शन का उपयोग करने पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। प्राइम मेंबर्स को हमेशा की तरह एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे, जबकि अमेजन पे (Amazon Pay) यूजर्स भी कई शानदार कैशबैक ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं।



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