{"_id":"6a9af84f822265cfc20710f1","slug":"air-india-fired-the-pilot-who-flew-a-plane-after-smoking-marijuana-2026-09-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"गांजा पीकर विमान उड़ाने वाले पायलट को एअर इंडिया ने नौकरी से निकाला","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

एअर इंडिया ने फुकेत-दिल्ली फ्लाइट AI-2379 के पायलट-इन-कमांड को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। कार्रवाई ड्रग टेस्ट में साइकोएक्टिव पदार्थ का नतीजा पॉजिटिव आने के बाद हुई। कंपनी ने इसे सुरक्षा नियमों और नियामकीय जरूरतों के मामले में अपनी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लिया है।

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