भारत बनेगा चिप हब?: अश्विनी वैष्णव बोले- युवा खड़ी करेंगे क्वालकॉम-इंटेल जैसी कंपनियां, दुनिया की नजरें हम पर

भारत में सेमीकंडक्टर का कारोबार तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में पांच सेमीकंडक्टर इकाइयों में उत्पादन शुरू हो चुका है और अरबों डॉलर के निवेश की तैयारी चल रही है। ऐसे में केंद्रीय आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव को भरोसा है कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा ऐसी कंपनियां खड़ी कर सकते हैं, जो दुनिया में क्वालकॉम और इंटेल जैसी पहचान बनाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार का जोर सिर्फ चिप बनाने पर नहीं, बल्कि चिप डिजाइन, मशीनरी, कच्चे माल, पैकेजिंग, स्टार्टअप और कुशल लोगों को तैयार करने पर भी है। हालांकि, उन्होंने सेमीकंडक्टर कंपनियों को साइबर हमलों और दूसरे संभावित खतरों से सावधान रहने की भी सलाह दी है।

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