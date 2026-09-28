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बैंक हड़ताल रद्द: क्या सरकार ने मान ली कर्मचारियों की मांग? जानें 5 दिन वर्किंग का क्या हुआ

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Mon, 28 Sep 2026 11:05 AM IST

बैंक ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने तीन दिनों की हड़ताल को टालने का फैसला किया है। लेकिन बैंक कर्मचारियों की मांगों का क्या हुआ ... और पढ़ें

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