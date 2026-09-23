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Sambhal Ground Report: कल्कि विष्णु मंदिर का सौंदर्यीकरण, श्रद्धालुओं के ठहरने की भी व्यवस्था

Wed, 23 Sep 2026 11:26 PM IST
Prabhakar Tiwari Video Desk, Amar Ujala
Video Desk, Amar Ujala Published by: Prabhakar Tiwari Updated Wed, 23 Sep 2026 11:26 PM IST
Sambhal Ground Report: Kalki Vishnu Temple beautified
Sambhal Ground Report: कल्कि विष्णु मंदिर का सौंदर्यीकरण, श्रद्धालुओं के ठहरने की भी व्यवस्था
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