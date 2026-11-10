यूपी में बिजली-पानी की कितनी बदली तस्वीर? गांव से शहर तक कितना पहुंचा विकास, जानिए जमीनी हकीकत

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उत्तर प्रदेश में बिजली और पेयजल की व्यवस्था पिछले कुछ वर्षों में कितनी बदली है? गांवों में बिजली की उपलब्धता, किसानों को सिंचाई के लिए बिजली, ट्रांसफॉर्मर और वितरण नेटवर्क का विस्तार, हर घर नल से जल योजना और स्वच्छ पेयजल की चुनौतियों पर खास चर्चा।

क्या सरकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचा है? महिलाओं, किसानों और छोटे कारोबारियों की जिंदगी में कितना बदलाव आया है? बिजली कटौती, जलापूर्ति की अनियमितता और भूजल संकट जैसी समस्याओं का समाधान क्या है? जानिए पूर्व आईपीएस अधिकारी बलविंदर कुमार के साथ उत्तर प्रदेश की बिजली-पानी व्यवस्था का पूरा विश्लेषण।

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