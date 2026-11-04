उत्तर प्रदेश में निवेश की बहार? हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म सेक्टर में कितना हुआ काम?

{"_id":"6ad21bfbdc23e3e25a0af900","slug":"up-tourism-from-ram-temple-to-kashi-how-is-up-s-tourism-and-hotel-business-changing-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"UP Tourism: राम मंदिर से काशी तक, कैसे बदल रहा है यूपी का टूरिज्म और होटल कारोबार? |UP Chunav 2027","category":{"title":"Events Coverage","title_hn":"इवेंट कवरेज","slug":"events-coverage"}}