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Ghaziabad Ground Report: क्यों खास है घूमेश्वर महादेव मंदिर? पुजारी ने बताई सदियों पुरानी मान्यता

Video Published by: Published by: Pankhudi Srivastava Updated Fri, 04 Sep 2026 11:59 AM IST







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Ghaziabad Ground Report: क्यों खास है घूमेश्वर महादेव मंदिर? पुजारी ने बताई सदियों पुरानी मान्यता

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