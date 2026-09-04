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Ghaziabad Ground Report: कुम्हेड़ा बना सोलर विलेज, सौर ऊर्जा से बदली गांव की तस्वीर

Video Published by: Published by: Pankhudi Srivastava Updated Fri, 04 Sep 2026 12:02 PM IST







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Ghaziabad Ground Report: कुम्हेड़ा बना सोलर विलेज, सौर ऊर्जा से बदली गांव की तस्वीर

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