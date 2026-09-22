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Gold and silver prices have seen a massive drop—it's a windfall for ordinary customers!
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सोने- चांदी के दाम में आई जबरदस्त गिरावट, आम ग्राहकों की हुई बल्ले- बल्ले!
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Bhaskar Tiwari
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:55 AM IST
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सप्ताह की शुरुआत में घरेलू सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को 99.9 फीसदी शुद्धता वाला सोना 200 रुपये सस्ता होकर 1,56,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इससे पहले शुक्रवार को सोना 1,56,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। यानी नए कारोबारी सप्ताह के पहले दिन सोने की कीमत में मामूली नरमी दर्ज की गई। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में कमजोरी और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की मजबूती ने घरेलू कीमतों पर दबाव बनाया। सोने के साथ-साथ चांदी में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई। स्थानीय व्यापारियों के अनुसार, चांदी की कीमत 5,000 रुपये घटकर 2.42 लाख रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 2.47 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर थी। बताए गए घरेलू भाव में सभी कर शामिल हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो हाजिर सोना 24.75 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 0.57 फीसदी गिरकर 4,353.48 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। दूसरी ओर, हाजिर चांदी 66.27 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस के आसपास स्थिर रही। बाजार में सोने और चांदी की चाल पर इस समय कई परस्पर प्रभाव डालने वाले कारकों का असर दिखाई दे रहा है
। ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म लेमन के शोध प्रमुख गौरव गर्ग के अनुसार, बहुमूल्य धातुएं इस समय प्रतिस्पर्धी ताकतों के बीच फंसी हुई हैं। एक तरफ अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अधिकारियों की अपेक्षाकृत आक्रामक टिप्पणियां और महंगाई को लेकर बनी चिंताएं अमेरिकी बॉन्ड यील्ड तथा डॉलर को मजबूती दे रही हैं। आम तौर पर मजबूत डॉलर और ऊंची बॉन्ड यील्ड सोने जैसी गैर-ब्याज देने वाली परिसंपत्तियों के लिए दबाव पैदा कर सकती हैं, क्योंकि निवेशकों के लिए अन्य डॉलर आधारित निवेश अपेक्षाकृत आकर्षक हो सकते हैं। यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत में नरमी देखने को मिली। हालांकि, दूसरी तरफ पश्चिम एशिया में जारी तनाव ने सुरक्षित निवेश के रूप में सोने और अन्य कीमती धातुओं की मांग को सहारा दिया है। भू-राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ने पर निवेशक अक्सर जोखिम वाली परिसंपत्तियों से दूरी बनाकर सोने जैसी सुरक्षित मानी जाने वाली परिसंपत्तियों की ओर रुख करते हैं। ऐसे में सोने की कीमतों को एक तरफ डॉलर और बॉन्ड यील्ड से दबाव मिल रहा है, तो दूसरी तरफ भू-राजनीतिक तनाव से समर्थन भी प्राप्त हो रहा है। घरेलू बाजार में रुपये की मजबूती ने अंतरराष्ट्रीय कीमतों में आई गिरावट का असर और स्पष्ट किया है। कुल मिलाकर, फिलहाल सोने और चांदी के बाजार में उतार-चढ़ाव बना हुआ है और आगे की दिशा वैश्विक आर्थिक आंकड़ों, अमेरिकी मौद्रिक नीति के संकेतों, डॉलर की चाल, बॉन्ड यील्ड तथा पश्चिम एशिया की स्थिति जैसे प्रमुख कारकों पर निर्भर कर सकती है।
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