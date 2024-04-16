बिजनेस अपडेट्स: भारत और चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी पर सहमत; एआई को अधिक भाषाओं में सुलभ बनाएगा गेट्स फाउंडेशन

भारत और चिली द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) पर काम कर रहे हैं। एक शीर्ष अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। चिली के भारत में राजदूत जुआन एंगुलो एम ने बताया कि 2025 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 5.6 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया। उन्होंने चिली के स्वतंत्रता की 216वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में यह बात कही। राजदूत ने कहा कि तमिलनाडु के ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, IT, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में चिली के कारोबार के साथ सहयोग के अवसर हैं। चेन्नई में चिली की मानद कौंसुल सुनीता शाहनी ने एक स्वागत समारोह की मेजबानी की। इस अवसर पर शाहनी की 27 वर्षों की विशिष्ट सेवा को मान्यता दी गई। उन्हें 28 अप्रैल 1999 को नियुक्त किया गया था। शाहनी ने दक्षिण भारत के साथ चिली के जुड़ाव को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजदूत एंगुलो ने शाहनी को चिली, चेन्नई और दक्षिण भारत के बीच एक विश्वसनीय सेतु बताया।

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गेट्स फाउंडेशन की पहल: AI को कम-प्रतिनिधित्व वाली भाषाओं में सुलभ बनाना

गेट्स फाउंडेशन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को कम-प्रतिनिधित्व वाली भाषाओं में अधिक सुलभ बनाने के लिए एंथ्रोपिक, गूगल, ओपनएआई फाउंडेशन सहित 60 संगठनों को एक साथ लाया है। यह गठबंधन अगले पांच वर्षों में 3 अरब से अधिक लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य रखता है। इसका उद्देश्य मौजूदा प्रयासों का समन्वय करना है। गेट्स फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क सुजमैन ने इसे पूरी गति से जारी रखने को कहा। फाउंडेशन ने एआई-केंद्रित प्रयासों में 1 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है, जिससे स्वास्थ्य और शिक्षा सुधरेगी। गूगल प्रोजेक्ट वाणी के तहत भारत में 1,50,000 घंटे से अधिक ऑडियो डेटा एकत्र कर रहा है। एंथ्रोपिक अफ्रीकी भाषाओं में अपने उत्पादों की कमी को स्वीकार करता है। मॉजिला डेटा कलेक्टिव के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम लेविस-जॉन्ग के मुताबिक कई एआई टूल इंटरनेट से एकत्र डेटा पर प्रशिक्षित हैं।