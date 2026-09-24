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रेलवे कर्मचारियों को मिला NPS छोड़ UPS में जाने का एक मौका,देना होगा इतना योगदान!
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Bhaskar Tiwari
Updated Thu, 24 Sep 2026 03:34 AM IST
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केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लेकर रेलवे कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण दिशानिर्देश स्पष्ट कर दिए हैं। नई व्यवस्था के तहत नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के दायरे में आने वाले पात्र रेलवे कर्मचारियों को UPS में शामिल होने के लिए एक बार वन-टाइम विकल्प दिया जाएगा। इससे उन कर्मचारियों को अपने रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले पेंशन लाभों को लेकर स्पष्टता मिलेगी, जो वर्तमान में NPS के तहत कार्यरत हैं। UPS में जाने का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन की गणना निर्धारित नियमों और उनकी पात्रता के आधार पर की जाएगी।
नई व्यवस्था में 25 वर्ष या उससे अधिक की क्वालिफाइंग सर्विस पूरी करने वाले पात्र कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट से ठीक पहले के लगातार 12 महीनों के औसत बेसिक पे के 50 प्रतिशत के बराबर एश्योर्ड पेंशन का प्रावधान है। इसका मतलब यह है कि पात्र कर्मचारी के अंतिम सेवा काल के औसत मूल वेतन को पेंशन निर्धारण के लिए आधार बनाया जाएगा। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी का रिटायरमेंट से पहले 12 महीनों का औसत बेसिक पे 60,000 रुपये है, तो निर्धारित 50 प्रतिशत के आधार पर उसकी एश्योर्ड पेंशन 30,000 रुपये प्रति माह होगी। हालांकि वास्तविक पेंशन भुगतान संबंधित नियमों, पात्रता और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार तय होगा।
UPS व्यवस्था में केवल पेंशन की राशि ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सेवा अवधि और कर्मचारी के योगदान से जुड़े प्रावधान भी अहम हैं। इसलिए NPS से UPS में स्विच करने का फैसला लेने से पहले कर्मचारियों को अपनी क्वालिफाइंग सर्विस, वर्तमान NPS खाते, योगदान और संबंधित सेवा नियमों को ध्यान से समझना होगा। सरकार द्वारा दिया गया वन-टाइम विकल्प कर्मचारियों को अपनी मौजूदा पेंशन व्यवस्था से UPS में जाने का अवसर देता है, लेकिन इस विकल्प का इस्तेमाल निर्धारित समयसीमा और प्रक्रिया के अनुसार करना होगा।
रेलवे कर्मचारियों के लिए जारी दिशानिर्देशों का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि भारतीय रेलवे में बड़ी संख्या में कर्मचारी NPS के अंतर्गत आते हैं। नई व्यवस्था से उनके सामने उपलब्ध पेंशन विकल्पों और उससे जुड़े नियमों को स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। हालांकि, UPS में स्विच करने से पहले कर्मचारियों को संबंधित रेलवे प्रशासन, कार्मिक विभाग और आधिकारिक अधिसूचना में दिए गए नियमों के आधार पर अपनी व्यक्तिगत स्थिति की जांच करनी चाहिए। खास तौर पर पात्रता, सेवा अवधि, योगदान, विकल्प वापस लेने की स्थिति और पेंशन निर्धारण से जुड़े प्रावधानों को समझना जरूरी होगा। इस तरह UPS से संबंधित नई गाइडलाइंस रेलवे कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प को लेकर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण प्रदान करती हैं और NPS से UPS में जाने के इच्छुक पात्र कर्मचारियों के लिए आगे की प्रक्रिया का आधार तैयार करती हैं।
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