बिजनेस अपडेट्स: सॉफ्टवेयर कंपनी जोहो ने लॉन्च किया जिया चैट; हवाईअड्डे वैश्विक हब बनेंगे, अदाणी की खास रणनीति

भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी जोहो ने बिजनेस के लिए 'जिया चैट' नामक एक नया यूनिफाइड एआई इंटरफेस लॉन्च किया है। जोहो के सह-संस्थापक और चीफ साइंटिस्ट श्रीधर वेम्बू ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि वर्तमान में बाजार में बहुत सारे टूल्स होने के कारण 'यूजर इंटरफेस का संकट' है। इससे निपटने के लिए जिया चैट को लाया गया है। इससे कर्मचारियों को अलग-अलग ऐप्स और टूल्स के बीच बार-बार स्विच करने की जरूरत नहीं होगी। वे एक ही चैट इंटरफेस से जानकारी खोजना, लीड जेनरेट करना, डाटा एनालिसिस और सपोर्ट से जुड़ी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। यह यूजर्स के लिए टोकन की खपत को कम करेगा।

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अदाणी समूह नियामक शुल्क घटाने और हवाई अड्डों को वैश्विक हब बनाने की रणनीति पर

अडाणी समूह नियामक शुल्क को न्यूनतम करने की रणनीति पर काम कर रहा है। कंपनी गैर-एयरोनॉटिकल शुल्क और सिटी-साइड विकास को बढ़ाकर यह लक्ष्य हासिल करेगी। अदाणी एयरपोर्ट्स होल्डिंग लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण बंसल ने यह जानकारी दी। उनका उद्देश्य नियामक राजस्व आधार को शून्य करना है। नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को एक वैश्विक केंद्र बनाने की महत्वाकांक्षा है। बंसल ने कहा कि भारत को अंतरराष्ट्रीय यातायात के लिए एक राष्ट्रीय वाहक चाहिए। इंडिगो और एयर इंडिया के 1,800 विमानों के ऑर्डर से 2032 तक भारत हब बन सकता है। मुंबई हवाई अड्डे के टी1 को जनवरी 15, 2027 से ध्वस्त किया जाएगा। यातायात को टर्मिनल 2 और नवी मुंबई हवाई अड्डे पर स्थानांतरित किया जाएगा। अदाणी समूह विमानन कारोबार में नहीं उतरेगा, हवाई अड्डे के विकास पर ध्यान देगा। अगले दशक में 100 दस लाख से 500 दस लाख यात्री क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य है।