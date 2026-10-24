आरबीआई बुलेटिन: अर्थव्यवस्था मजबूत, बैंकों ने कम की कर्ज दरें और एनबीएफसी में मजबूत ग्रोथ, जानिए क्या खास

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को अपना मासिक 'आरबीआई बुलेटिन-अक्तूबर 2026' जारी किया है। वैश्विक स्तर पर पश्चिम एशिया में गहराते तनाव और आपूर्ति शृंखला की बाधाओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी मजबूती का प्रदर्शन कर रही है। बुलेटिन में शामिल विस्तृत अध्ययनों के अनुसार, मौद्रिक नीति में की गई कटौती का लाभ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के माध्यम से कर्जदारों तक तेजी से पहुंचा है। इसके साथ ही, परिसंपत्ति गुणवत्ता में निरंतर सुधार के दम पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने दोहरे अंकों में क्रेडिट ग्रोथ दर्ज की है।

अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति और महंगाई पर आरबीआई बुलेटिन क्या संकेत देता है?

बुलेटिन के 'स्टेट ऑफ द इकोनॉमी' अध्ययन के अनुसार, पश्चिम एशिया में नए भू-राजनीतिक तनावों और आपूर्ति शृंखला में आए व्यवधानों ने वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति के दबाव को बढ़ाया है, जिसके चलते प्रमुख केंद्रीय बैंकों ने नीतिगत दरें बढ़ाई हैं। इसके बावजूद, उद्योग और सेवा क्षेत्र के उच्च-आवृत्ति संकेतकों के दम पर भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूती बनी हुई है।

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मुद्रास्फीति का रुख: खाद्य, ईंधन और कोर घटकों में व्यापक वृद्धि के कारण सितंबर में खुदरा मुद्रास्फीति (सीपीआई) में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई।

खाद्य, ईंधन और कोर घटकों में व्यापक वृद्धि के कारण सितंबर में खुदरा मुद्रास्फीति (सीपीआई) में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। विज्ञापन विज्ञापन व्यापार घाटा और निर्यात: वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही (एच1) के दौरान मर्चेंडाइज निर्यात में दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिली।

वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही (एच1) के दौरान मर्चेंडाइज निर्यात में दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिली। कैपिटल फ्लो और विदेशी मुद्रा भंडार: अगस्त में एफडीआई (एफडीआई), ईसीबी (ईसीबी) और प्रेषण (रेमिटेंस) प्रवाह में मजबूती आई, जबकि एफसीएनआर (बी) स्वैप विंडो के तहत आए मजबूत प्रवाह ने विदेशी मुद्रा भंडार को सुदृढ़ किया।

बैंकों की कर्ज दरों पर ब्याज दर कटौती का कितना असर पड़ा है?

आरबीआई बुलेटिन में प्रकाशित शोध अध्ययन 'ट्रांसमिशन टू लेंडिंग रेट्स ऑफ एससीबी: प्राइस वर्सेस कंपोजिशन इफेक्ट्स इन डब्ल्यूएएलआर' में वाणिज्यिक बैंकों की नई कर्ज दरों का गहन विश्लेषण किया गया है।

अध्ययन के मुख्य डेटा-आधारित निष्कर्ष:

कर्ज दरों में गिरावट: फरवरी 2025 से मार्च 2026 की अवधि के दौरान, नीतिगत रेपो दर में हुई कुल 125 बेसिस प्वॉइंट की कटौती के जवाब में, बैंकों की नई कर्ज दरों (डब्ल्यूएएलआर) में 93 बीपीएस की गिरावट आई।

फरवरी 2025 से मार्च 2026 की अवधि के दौरान, नीतिगत रेपो दर में हुई कुल 125 बेसिस प्वॉइंट की कटौती के जवाब में, बैंकों की नई कर्ज दरों (डब्ल्यूएएलआर) में 93 बीपीएस की गिरावट आई। ब्याज व संरचनात्मक प्रभाव: इस 93 बीपीएस की कुल गिरावट में 80 बीपीएस का योगदान प्रत्यक्ष ब्याज दर प्रभाव का रहा, जबकि 13 बीपीएस का योगदान क्रेडिट संरचना में आए बदलाव का रहा।

इस 93 बीपीएस की कुल गिरावट में 80 बीपीएस का योगदान प्रत्यक्ष ब्याज दर प्रभाव का रहा, जबकि 13 बीपीएस का योगदान क्रेडिट संरचना में आए बदलाव का रहा। पुनर्मूल्यांकन की भूमिका: यह आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि एग्रीगेट डब्ल्यूएएलआर में बदलाव केवल ऋणों के री-प्राइसिंग को ही नहीं, बल्कि विभिन्न बैंकों और क्षेत्रों के बीच क्रेडिट आवंटन में बदलाव को भी दर्शाता है।

एनबीएफसी सेक्टर के प्रदर्शन और एनपीए में कितना सुधार देखा गया है?

बुलेटिन के तीसरे अध्ययन में दिसंबर 2025 के अंत तक एनबीएफसी क्षेत्र के प्रदर्शन का आकलन किया गया है।



रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:

डबल-डिजिट क्रेडिट ग्रोथ: एनबीएफसी क्षेत्र ने दिसंबर 2025 के अंत तक सालाना आधार पर दोहरे अंकों की क्रेडिट ग्रोथ दर्ज करना जारी रखा।

एनबीएफसी क्षेत्र ने दिसंबर 2025 के अंत तक सालाना आधार पर दोहरे अंकों की क्रेडिट ग्रोथ दर्ज करना जारी रखा। एनपीए में गिरावट: हाल के वर्षों में एनपीए (एनपीए) अनुपातों में लगातार गिरावट देखी गई है, जिससे इस क्षेत्र की एसेट क्वालिटी में निरंतर सुधार हुआ है।

हाल के वर्षों में एनपीए (एनपीए) अनुपातों में लगातार गिरावट देखी गई है, जिससे इस क्षेत्र की एसेट क्वालिटी में निरंतर सुधार हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का बढ़ता उपयोग: टेक्स्ट-माइनिंग विश्लेषण से पता चलता है कि एनबीएफसी अपने ग्राहकों, वित्तीय अनुप्रयोगों, गवर्नेंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा एनालिटिक्स के लिए तेजी से एआई का उपयोग बढ़ा रही हैं।

राज्यों की आर्थिक रफ्तार मापने के लिए कौन सी तकनीक इस्तेमाल की गई?

अध्ययन 'नाउकास्टिंग स्टेट-लेवल इकोनॉमिक एक्टिविटी इन इंडिया विद नाइट-टाइम लाइट एंड गूगल ट्रेंड्स' में राज्यों की आर्थिक गतिविधि (जीएसवीए) को मापने का एक अनूठा डिजिटल मॉडल प्रस्तुत किया गया है। आधिकारिक आंकड़े सालाना देरी से जारी होते हैं, इसलिए महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात के लिए उपग्रह-आधारित नाइट-टाइम लाइट्स और गूगल ट्रेंड्स के डिजिटल सर्च व्यवहार को मिलाकर एक नया मॉडल तैयार किया गया है। यह तकनीक वास्तविक समय में क्षेत्रीय आर्थिक बदलावों का तुरंत आकलन करने में मदद करती है।



आरबीआई का अक्टूबर 2026 बुलेटिन यह स्पष्ट करता है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की समष्टि आर्थिक स्थिति काफी मजबूत बनी हुई है। बैंकों द्वारा कर्ज दरों में कटौती का कुशल हस्तांतरण, एनबीएफसी का सुदृढ़ प्रदर्शन और नए डिजिटल डेटा मॉडल्स का उपयोग देश के वित्तीय और प्रशासनिक ढांचे को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बना रहा है।