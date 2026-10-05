{"_id":"6ac2d8df653ffc1b9e0c3557","slug":"how-much-in-arrears-will-central-government-employees-receive-due-to-the-delay-in-the-8th-pay-commission-2026-10-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"8वें वेतन आयोग में देरी की वजह से केन्द्रीय कर्मचारियों को कितना मिलेगा एरियर?","category":{"title":"Business Diary","title_hn":"बिज़नेस डायरी","slug":"business-diary"}}

8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार अभी जारी है। आयोग अलग-अलग कर्मचारी संगठनों, अधिकारियों और अन्य हितधारकों से सुझाव और जानकारी ले रहा है। सरकार ने आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने और सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया है। इसके बाद रिपोर्ट पर सरकार विचार करेगी और मंजूरी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई वेतन व्यवस्था लागू की जाएगी। ऐसे में यह संभव है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में जनवरी 2026 के बाद भी समय लगे। कर्मचारियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर नई सैलरी बाद में लागू होती है, तो क्या उन्हें पिछले महीनों का एरियर मिलेगा। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि 1 जनवरी 2026 को संभावित प्रभावी तारीख मानने और उसी तारीख से वास्तव में बैंक खाते में बढ़ी हुई सैलरी आने के बीच अंतर होता है। यदि सरकार अंतिम रूप से 1 जनवरी 2026 से वेतन संशोधन को प्रभावी करने का फैसला करती है, तो लागू होने की वास्तविक तारीख बाद की होने पर उस अवधि के वेतन अंतर का एरियर मिलने की संभावना बन सकती है। हालांकि, एरियर का भुगतान किस तारीख से होगा और उसकी गणना किस तरीके से की जाएगी, यह सरकार के अंतिम आदेश और 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा।



उदाहरण के तौर पर अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है, तो नई बेसिक सैलरी कितनी होगी, यह अभी निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता। इसका मुख्य कारण फिटमेंट फैक्टर है, जो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों और सरकार के अंतिम फैसले के बाद तय होगा। केवल उदाहरण के लिए अगर भविष्य में फिटमेंट फैक्टर 2.00 माना जाए, तो 50,000 रुपये की मौजूदा बेसिक सैलरी बढ़कर 1,00,000 रुपये हो सकती है। लेकिन यह सिर्फ गणितीय उदाहरण है, इसे 8वें वेतन आयोग की अंतिम सैलरी नहीं माना जाना चाहिए। इसी तरह अगर नई बेसिक सैलरी और मौजूदा बेसिक सैलरी के बीच अंतर 50,000 रुपये बनता है और सरकार जनवरी 2026 से नई व्यवस्था को प्रभावी करती है, तो छह महीने का मूल वेतन अंतर 3 लाख रुपये हो सकता है। लेकिन वास्तविक एरियर की गणना इससे अलग हो सकती है, क्योंकि इसमें महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता और अन्य वेतन घटकों में बदलाव को भी ध्यान में रखा जा सकता है। साथ ही, पुरानी और नई व्यवस्था के बीच DA के समायोजन का तरीका भी अंतिम रकम को प्रभावित करेगा।



इसलिए फिलहाल 8वें वेतन आयोग के एरियर की कोई निश्चित रकम बताना संभव नहीं है। कर्मचारियों को यह समझना जरूरी है कि आयोग की रिपोर्ट, सरकार की मंजूरी, फिटमेंट फैक्टर और प्रभावी तारीख तय होने के बाद ही वास्तविक एरियर का सटीक हिसाब सामने आएगा। अगर सरकार 1 जनवरी 2026 को प्रभावी तारीख मानती है और नई सैलरी बाद में लागू होती है, तो उस अवधि के वेतन अंतर का भुगतान एरियर के रूप में किया जा सकता है। हालांकि, एरियर मिलेगा या नहीं और किस अवधि के लिए मिलेगा, इसकी अंतिम पुष्टि केवल सरकार के आधिकारिक आदेश से ही होगी।

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