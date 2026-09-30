ना चाबी, ना चार्जिंग की टेंशन! एथर कोनार्क का नया स्कूटर

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इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में एथर एनर्जी ने नया काेनार्क लॉन्च किया है। कंपनी ने इसे बंगलूरू में आयोजित अपने चौथे एथर कम्यूनिटी डे पर पेश किया है। यह कंपनी के नए EL प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है और इसे खास तौर पर रोजमर्रा के इस्तेमाल, आरामदायक राइड और आसान ओनरशिप को ध्यान में रखकर बनाया गया है।



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