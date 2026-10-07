Shamli: अस्पताल के बाहर तीमारदारों पर ताबड़तोड़ फायरिंग, कार में लगी गोली

Meerut: श्रीराम चरित्र प्रदर्शन उत्सव का दीप प्रज्ज्वलन के साथ शुभारंभ, श्रवण कुमार नाटक के मंचन में दिखाया पुत्र भक्ति और दशरथ के पश्चाताप का प्रसंग