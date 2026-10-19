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रोहित मिश्र
अम्बेडकरनगर: मां दुर्गा के पंडाल में देर रात लगी भीषण आग, सामान जलकर हुआ राख
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रोहित मिश्र
अंबेडकरनगर: घरवासपुर में दुर्गा पूजा पंडाल की प्रतिमाएं तोड़ीं, विरोध करने पहुंचे युवक को पीटा
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रोहित मिश्र
अंबेडकरनगर: खेत की सिंचाई करने गए दंपती की संदिग्ध हालात में मौत, जांच में जुटी पुलिस

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