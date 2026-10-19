बिहार: पटना में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने छह को कुचला, बाइक सवार भी चपेट में; अटल पथ पर भीषण हादसे से हड़कंप
Patna Road Accident News: पटना के अटल पथ पर भीषण हादसा हुआ है। एक स्कॉर्पियो महेश कुमार के पास बेकाबू हो गई। हादसा इतना भीषण था कि सात लोग इसकी चपेट में आ गए।
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घटना पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र की है। प्रत्यक्ष जानकारी के अनुसार, स्कॉर्पियो ने करीब 200 मीटर के दायरे में कई लोगों को अपनी चपेट में लिया। हादसे के बाद सड़क पर अफरातफरी मच गई। कई घायल सड़क किनारे पड़े नजर आए। इस दुर्घटना में छह से अधिक लोगों के जख्मी होने की सूचना है।
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