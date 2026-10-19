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बिहार: पटना में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने छह को कुचला, बाइक सवार भी चपेट में; अटल पथ पर भीषण हादसे से हड़कंप

Mon, 19 Oct 2026 09:37 AM IST
आदित्य आनंद न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: आदित्य आनंद Updated Mon, 19 Oct 2026 09:37 AM IST
सार

Patna Road Accident News: पटना के अटल पथ पर भीषण हादसा हुआ है। एक स्कॉर्पियो महेश कुमार के पास बेकाबू हो गई। हादसा इतना भीषण था कि सात लोग इसकी चपेट में आ गए। 

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Bihar: Scorpio ran over six people in Patna, accident on Atal Path has caused a stir. Road Accident news
पटना के अटल पथ पर हादसा। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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पटना के अटल पथ पर रविवार रात तेज रफ्तार स्कॉर्पियो का कहर देखने को मिला। महेशनगर के पास अनियंत्रित हुई गाड़ी ने सड़क पर मौजूद कई लोगों को टक्कर मार दी। इसके बाद स्कॉर्पियो पलट गई और उछलकर घटनास्थल से करीब 80 मीटर दूर जा गिरी। हादसे के दौरान वहां से गुजर रहा एक बाइक सवार भी इसकी चपेट में आ गया।
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घटना पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र की है। प्रत्यक्ष जानकारी के अनुसार, स्कॉर्पियो ने करीब 200 मीटर के दायरे में कई लोगों को अपनी चपेट में लिया। हादसे के बाद सड़क पर अफरातफरी मच गई। कई घायल सड़क किनारे पड़े नजर आए। इस दुर्घटना में छह से अधिक लोगों के जख्मी होने की सूचना है।

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