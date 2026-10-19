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रूस-यूक्रेन युद्ध पर क्या बनेगी बात?: पुतिन ने ट्रंप और जिनपिंग के साथ बैठक का रखा प्रस्ताव, कब होगी मुलाकात?

Mon, 19 Oct 2026 07:46 AM IST
अस्मिता त्रिपाठी एएनआई, मास्को
एएनआई, मास्को Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Mon, 19 Oct 2026 07:46 AM IST
सार

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ त्रिपक्षीय बैठक का प्रस्ताव रखा है। इसमें यूक्रेन युद्ध और शांति समझौते पर चर्चा हो सकती है। आइए जानते हैं यह बैठक कब हो सकती है? 

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Putin proposes a meeting with Trump and Xi Jinping when might it take place
शी जिनपिंग, डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन। - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अगले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का प्रस्ताव रखा है। इस सम्मेलन में यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य एक ऐसा शांति समझौता करना है जो मॉस्को के पक्ष में हो। यह जानकारी  'द वॉल स्ट्रीट जर्नल' (WSJ) की रिपोर्ट के अनुसार है। 

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रिपोर्ट के अनुसार, यह प्रस्ताव राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बेहतर होते संबंधों का फायदा उठाने की पुतिन की कोशिश को दिखाता है। इस कदम ने यूक्रेन और वाशिंगटन के यूरोपीय सहयोगियों के बीच चिंताएं पैदा कर दी हैं, खासकर इसलिए क्योंकि इसमें यूक्रेन का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।
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पुतिन ने बातचीत का प्रस्ताव कब रखा? 
इस मामले की जानकारी रखने वाले रूस के एक पूर्व खुफिया अधिकारी का हवाला देते हुए, डब्लूएसजे ने बताया कि पुतिन ने सबसे पहले 9 अक्तूबर को ट्रंप के साथ फोन पर बातचीत के दौरान एक त्रिपक्षीय बैठक का विचार रखा था। इसी बातचीत के दौरान एक समझौता भी हुआ, जिसके तहत अमेरिका को रूस से डीजल खरीदने और उसे वैश्विक बाजारों में वितरित करने की अनुमति मिल गई।
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क्रेमलिन के प्रवक्ता ने क्या कहा? 
क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने डब्लूएसजे को पुष्टि की कि एक संभावित बैठक को लेकर बातचीत चल रही है। पेस्कोव ने डब्लूएसजे से कहा, 'बैठक या इसके संभावित एजेंडे को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट सहमति नहीं बनी है, हालांकि तीनों पक्ष इस बात को मानते हैं कि ऐसी बैठक होने की एक संभावना हो सकती है।'

अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने क्या कहा? 
वहीं, अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल' को बताया कि ट्रंप ने इस शिखर सम्मेलन के लिए औपचारिक रूप से सहमति नहीं दी है, लेकिन अधिकारी ने संकेत दिया कि युद्ध को सुलझाने की अपनी कोशिशों को देखते हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति इस प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं।

कब हो सकती है बैठक? 
बातचीत से जुड़े सूत्रों ने 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल' को बताया कि क्रेमलिन ने सुझाव दिया है कि यह त्रिपक्षीय वार्ता आगामी 'एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन' (APEC) शिखर सम्मेलन के साथ आयोजित की जा सकती है। यह सम्मेलन 18 और 19 नवंबर को दक्षिणी चीन के टेक हब, शेन्जेन में होने वाला है।

मॉस्को और बीजिंग के बीच हाल ही में हुई बातचीत से जुड़े सूत्रों ने 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल' को बताया कि रूसी राजनयिकों ने चीनी अधिकारियों के सामने एक प्रस्ताव रखा। चीनी अधिकारियों ने संकेत दिया कि अगर ट्रंप इसमें शामिल होने के लिए सहमत हो जाते हैं, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।


ट्रंप ने जेलेंस्की पर क्या आरोप लगाया? 
रविवार को ट्रंप ने दावा किया कि रूस-यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के लिए चल रही बातचीत में काफी प्रगति हो रही है। उन्होंने मॉस्को के प्रति अपने प्रशासन के राजनयिक रुख का बचाव किया और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की पर आरोप लगाया कि वे दो साल पहले एक बेहतर समझौता करने में विफल रहे थे।

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