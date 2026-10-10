फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jobs ›   Government Jobs ›   PGIMER Nursing Officer Exam Date 2026 Postponed: 243 Posts, New Exam Date Update

पीजीआईएमईआर: 243 पदों वाली नर्सिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा स्थगित, 21 अक्तूबर को होनी थी; नई तिथि पर क्या अपडेट?

Sat, 10 Oct 2026 02:30 PM IST
आकाश कुमार जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Sat, 10 Oct 2026 02:30 PM IST
सार

चंडीगढ़ स्थित पीजीआईएमईआर ने नर्सिंग ऑफिसर के 243 पदों के लिए होने वाली कंप्यूटर आधारित परीक्षा स्थगित कर दी है। परीक्षा 21 अक्तूबर 2026 को होनी थी। 10 अक्तूबर को जारी सूचना के अनुसार, प्रशासनिक कारणों से परीक्षा टाली गई है। नई तारीख अभी घोषित नहीं हुई है।
 

विज्ञापन
PGIMER Nursing Officer Exam Date 2026 Postponed: 243 Posts, New Exam Date Update
PGIMER Nursing Officer CBT Exam Postponed - फोटो : AI Generated

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

चंडीगढ़ स्थित स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर) ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा 2026 को स्थगित कर दिया है। यह परीक्षा पहले 21 अक्तूबर 2026 को सुबह की पाली में आयोजित होनी थी। संस्थान की ओर से 10 अक्तूबर 2026 को जारी आधिकारिक सूचना में परीक्षा स्थगित करने की वजह प्रशासनिक कारण बताई गई है। फिलहाल परीक्षा की नई तारीख घोषित नहीं की गई है।

विज्ञापन


इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को नई तारीख की घोषणा का इंतजार करना होगा। उन्हें परीक्षा से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहना चाहिए।

विज्ञापन
Trending Videos

भर्ती से जुड़ी जरूरी जानकारी

पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ की नर्सिंग ऑफिसर भर्ती से जुड़ी प्रमुख जानकारियां नीचे दी गई हैं।

 

विवरण

जानकारी

संस्थान

पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़

पद का नाम

नर्सिंग ऑफिसर

पद समूह

समूह बी

कुल रिक्तियां

243

विज्ञापन संख्या

PGI/RC/055/2026/2276

परीक्षा का माध्यम

कंप्यूटर आधारित परीक्षा

पहले निर्धारित परीक्षा तिथि

21 अक्टूबर 2026

परीक्षा की स्थिति

स्थगित

नई परीक्षा तिथि

अभी घोषित नहीं

परीक्षा स्थगित करने का कारण

प्रशासनिक कारण

स्थगन सूचना जारी होने की तारीख

10 अक्तूबर 2026

 

विज्ञापन

भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखें

नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के लिए आवेदन और परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखें इस प्रकार हैं।

कार्यक्रम

तारीख

भर्ती अधिसूचना जारी

9 सितंबर 2026

ऑनलाइन आवेदन शुरू

10 सितंबर 2026

आवेदन की अंतिम तारीख

3 अक्तूबर 2026

पहले निर्धारित परीक्षा तिथि

21 अक्तूबर 2026

परीक्षा स्थगित करने की सूचना

10 अक्तूबर 2026

संशोधित परीक्षा तिथि

घोषित होना बाकी

 

विज्ञापन

अभ्यर्थियों को अब क्या करना चाहिए?

परीक्षा की तारीख आगे बढ़ने के बाद अभ्यर्थियों को कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए।

  • आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें: परीक्षा की नई तारीख और अन्य निर्देशों के लिए पीजीआईएमईआर की वेबसाइट नियमित रूप से जांचें।
  • स्थगन सूचना सुरक्षित रखें: संस्थान की ओर से जारी आधिकारिक सूचना डाउनलोड करके अपने पास रख लें।
  • तैयारी जारी रखें: अतिरिक्त समय का उपयोग नर्सिंग विषयों के दोहराव और अभ्यास परीक्षाओं के लिए करें।
  • प्रवेश पत्र से जुड़े अपडेट देखें: प्रवेश पत्र और नई परीक्षा तारीख के संबंध में संस्थान की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें।
  • यात्रा की योजना बनाने से पहले पुष्टि करें: परीक्षा केंद्र जाने या यात्रा की व्यवस्था करने से पहले नई तारीख और संबंधित निर्देशों की जांच कर लें।

नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के अभ्यर्थी पीजीआईएमईआर की आधिकारिक वेबसाइट pgimer.edu.in पर जाकर परीक्षा से जुड़े नवीनतम नोटिस देख सकते हैं।
 

विज्ञापन
विज्ञापन

 रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed