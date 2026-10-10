पीजीआईएमईआर: 243 पदों वाली नर्सिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा स्थगित, 21 अक्तूबर को होनी थी; नई तिथि पर क्या अपडेट?
चंडीगढ़ स्थित पीजीआईएमईआर ने नर्सिंग ऑफिसर के 243 पदों के लिए होने वाली कंप्यूटर आधारित परीक्षा स्थगित कर दी है। परीक्षा 21 अक्तूबर 2026 को होनी थी। 10 अक्तूबर को जारी सूचना के अनुसार, प्रशासनिक कारणों से परीक्षा टाली गई है। नई तारीख अभी घोषित नहीं हुई है।
विस्तार
चंडीगढ़ स्थित स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर) ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा 2026 को स्थगित कर दिया है। यह परीक्षा पहले 21 अक्तूबर 2026 को सुबह की पाली में आयोजित होनी थी। संस्थान की ओर से 10 अक्तूबर 2026 को जारी आधिकारिक सूचना में परीक्षा स्थगित करने की वजह प्रशासनिक कारण बताई गई है। फिलहाल परीक्षा की नई तारीख घोषित नहीं की गई है।
इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को नई तारीख की घोषणा का इंतजार करना होगा। उन्हें परीक्षा से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहना चाहिए।
भर्ती से जुड़ी जरूरी जानकारी
पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ की नर्सिंग ऑफिसर भर्ती से जुड़ी प्रमुख जानकारियां नीचे दी गई हैं।
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विवरण
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जानकारी
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संस्थान
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पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़
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पद का नाम
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नर्सिंग ऑफिसर
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पद समूह
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समूह बी
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कुल रिक्तियां
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243
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विज्ञापन संख्या
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PGI/RC/055/2026/2276
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परीक्षा का माध्यम
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कंप्यूटर आधारित परीक्षा
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पहले निर्धारित परीक्षा तिथि
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21 अक्टूबर 2026
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परीक्षा की स्थिति
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स्थगित
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नई परीक्षा तिथि
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अभी घोषित नहीं
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परीक्षा स्थगित करने का कारण
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प्रशासनिक कारण
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स्थगन सूचना जारी होने की तारीख
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10 अक्तूबर 2026
भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखें
नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के लिए आवेदन और परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखें इस प्रकार हैं।
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कार्यक्रम
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तारीख
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भर्ती अधिसूचना जारी
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9 सितंबर 2026
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ऑनलाइन आवेदन शुरू
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10 सितंबर 2026
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आवेदन की अंतिम तारीख
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3 अक्तूबर 2026
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पहले निर्धारित परीक्षा तिथि
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21 अक्तूबर 2026
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परीक्षा स्थगित करने की सूचना
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10 अक्तूबर 2026
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संशोधित परीक्षा तिथि
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घोषित होना बाकी
अभ्यर्थियों को अब क्या करना चाहिए?
परीक्षा की तारीख आगे बढ़ने के बाद अभ्यर्थियों को कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए।
- आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें: परीक्षा की नई तारीख और अन्य निर्देशों के लिए पीजीआईएमईआर की वेबसाइट नियमित रूप से जांचें।
- स्थगन सूचना सुरक्षित रखें: संस्थान की ओर से जारी आधिकारिक सूचना डाउनलोड करके अपने पास रख लें।
- तैयारी जारी रखें: अतिरिक्त समय का उपयोग नर्सिंग विषयों के दोहराव और अभ्यास परीक्षाओं के लिए करें।
- प्रवेश पत्र से जुड़े अपडेट देखें: प्रवेश पत्र और नई परीक्षा तारीख के संबंध में संस्थान की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें।
- यात्रा की योजना बनाने से पहले पुष्टि करें: परीक्षा केंद्र जाने या यात्रा की व्यवस्था करने से पहले नई तारीख और संबंधित निर्देशों की जांच कर लें।
नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के अभ्यर्थी पीजीआईएमईआर की आधिकारिक वेबसाइट pgimer.edu.in पर जाकर परीक्षा से जुड़े नवीनतम नोटिस देख सकते हैं।