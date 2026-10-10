पीजीआईएमईआर: 243 पदों वाली नर्सिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा स्थगित, 21 अक्तूबर को होनी थी; नई तिथि पर क्या अपडेट?

चंडीगढ़ स्थित स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर) ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा 2026 को स्थगित कर दिया है। यह परीक्षा पहले 21 अक्तूबर 2026 को सुबह की पाली में आयोजित होनी थी। संस्थान की ओर से 10 अक्तूबर 2026 को जारी आधिकारिक सूचना में परीक्षा स्थगित करने की वजह प्रशासनिक कारण बताई गई है। फिलहाल परीक्षा की नई तारीख घोषित नहीं की गई है।

विज्ञापन





इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को नई तारीख की घोषणा का इंतजार करना होगा। उन्हें परीक्षा से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहना चाहिए।