टाटा सिएरा पर गिरा भारी-भरकम कंटेनर, बाल-बाल बचे मालिक: वायरल वीडियो के बाद क्यों हो रही एसयूवी की चर्चा?

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हादसे का विवरण: वायरल क्लिप के अनुसार, एक ट्रेलर से कंटेनर अनियंत्रित होकर सड़क पर जा गिरा और पास चल रही सफेद रंग की टाटा सिएरा एसयूवी से जा टकराया। गाड़ी पर लाल रंग के पेंट के निशान और डेंट साफ देखे जा सकते हैं।

वायरल क्लिप के अनुसार, एक ट्रेलर से कंटेनर अनियंत्रित होकर सड़क पर जा गिरा और पास चल रही सफेद रंग की टाटा सिएरा एसयूवी से जा टकराया। गाड़ी पर लाल रंग के पेंट के निशान और डेंट साफ देखे जा सकते हैं। विज्ञापन चालक की सुरक्षा: वीडियो में वाहन चालक बिल्कुल सुरक्षित बाहर खड़ा नजर आ रहा है। हालांकि, घटना की सटीक लोकेशन और परिस्थितियों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है। और यह भी स्पष्ट नहीं है कि कंटेनर भरा हुआ था या खाली। विज्ञापन विज्ञापन हादसे के बाद Tata Sierra की बनावट पर क्या असर पड़ा? सामने आए फुटेज में गाड़ी की मजबूती देखकर हर कोई हैरान है: रूफ और पिलर्स सुरक्षित: भारी वजन पड़ने के बावजूद टाटा सिएरा की छत और पिलर्स ने अपना आकार बनाए रखा और वे पिचके नहीं। गाड़ी की खिड़कियां भी सुरक्षित नजर आ रही हैं।

भारी वजन पड़ने के बावजूद टाटा सिएरा की छत और पिलर्स ने अपना आकार बनाए रखा और वे पिचके नहीं। गाड़ी की खिड़कियां भी सुरक्षित नजर आ रही हैं। ड्राइवर का बयान: वीडियो में वाहन मालिक को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि इस घटना के बाद वह भविष्य में भी टाटा की गाड़ी, विशेषकर टाटा सिएरा ही खरीदना पसंद करेंगे।

वीडियो में वाहन मालिक को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि इस घटना के बाद वह भविष्य में भी टाटा की गाड़ी, विशेषकर टाटा सिएरा ही खरीदना पसंद करेंगे। विशेषज्ञों की राय: हालांकि यह वीडियो एसयूवी की मजबूती को तो दिखाता है। लेकिन किसी एक दुर्घटना के आधार पर यह तय नहीं किया जा सकता कि हर बार ऐसे हादसे में परिणाम एक जैसे ही होंगे। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि कंटेनर का वजन, गति और टकराने का एंगल क्या था। View this post on Instagram A post shared by editor (@editerup20)





Tata Sierra की क्रैश टेस्ट रेटिंग और सुरक्षा फीचर्स क्या हैं? यह दुर्घटना ऐसे समय में चर्चा का विषय बनी है जब हाल ही में नई टाटा सिएरा ने सुरक्षा के मोर्चे पर शानदार प्रदर्शन किया है: Bharat NCAP रेटिंग: नई Tata Sierra को क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग मिल चुकी है। वयस्क सुरक्षा: 32 में से 31.14 अंक बाल सुरक्षा: 49 में से 44.73 अंक

नई Tata Sierra को क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग मिल चुकी है। सेफ्टी फीचर्स: एसयूवी में स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग्स और चुनिंदा वेरिएंट्स में लेवल-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स) जैसे आधुनिक सुरक्षा फीचर्स दिए जाते हैं।

एसयूवी में स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग्स और चुनिंदा वेरिएंट्स में लेवल-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स) जैसे आधुनिक सुरक्षा फीचर्स दिए जाते हैं। कीमत: भारतीय बाजार में टाटा सिएरा की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपये से शुरू होती है। सामने आए फुटेज में गाड़ी की मजबूती देखकर हर कोई हैरान है:यह दुर्घटना ऐसे समय में चर्चा का विषय बनी है जब हाल ही में नई टाटा सिएरा ने सुरक्षा के मोर्चे पर शानदार प्रदर्शन किया है:

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां एक चलते हुए वाहन पर भारी-भरकम कंटेनर गिर गया। हालांकि, गनीमत यह रही कि घटना में शामिल टाटा सिएरा (Tata Sierra) के मालिक इस भीषण हादसे में पूरी तरह सुरक्षित बच गए और उन्हें खरोंच तक नहीं आई।